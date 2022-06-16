Шестилетняя девочка помогла задержать извращенца в аквапарке на востоке Москвы

6-летняя девочка помогла задержать извращенца в аквапарке на востоке Москвы. Фото: МВД Медиа

В аквапарке в Перово поймали мужчину, который шпионил за посетительницами в раздевалке и тайно снимал их на видео, сообщает источник KP.RU. При этом обнаружить извращенца помогла 6-летняя девочка.

Она успела заметить незнакомца, снимавшего других детей на камеру мобильного телефона, и сообщила о нем родителям. Те вызвали полицейских, которые и задержали подозреваемого.

Он оказался жителем Мещанского района столицы. При себе у него был мобильный телефон, в галерее которого правоохранители нашли ролики с переодеваниями женщин. При этом фото или видео с девочкой, которая помогла его задержать, у извращенца не нашли.

Любителя тайной съемки задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.