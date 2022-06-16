Выбросившего сына с пятого этажа мужчину посадили на 12 лет

Выбросившего сына с пятого этажа мужчину требуют посадить на 14 лет. Фото: прокуратура Москвы

Суд приговорил к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима 25-летнего Леонида Кудрявцева, который в августе прошлого года выбросил из окна 5 этажа своего 3-летнего сына, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Мальчика после падения спасли врачи, хотя у него зафиксировали множественные переломы, разрывы внутренних органов и большую потерю крови.

- Государственный обвинитель прокуратуры ЮВАО в судебных прениях предложил назначить Леониду Кудрявцеву наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на два года, - говорится в сообщении ведомства.

В итоге Кудрявцев получил 12 лет колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

Как сообщал KP.RU ранее, трагедия в Кузьминках произошла поздно вечером 4 августа 2021 года. Леонид Кудрявцев с маленьким сыном уехал из квартиры в Подольске, где жил с женой, к ее матери. Поводом стала ссора между супругами. Молодой человек вместе с ребенком остался ночевать у тещи. А среди ночи выбросил сына из окна и убежал из квартиры.

Позднее следователи установили, что незадолго до преступления он созвонился с супругой и еще раз поскандалил с ней. Выдвигалась версия о том, что в момент мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

На первых же допросах задержанный признал вину, но поначалу заявлял, что якобы таким образом хотел излечить сына от мучивших его болей.