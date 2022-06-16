Учительница из Москвы поверила мошенникам и потеряла больше 3 млн рублей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Очередной жертвой телефонных мошенников стала педагог одной из школ на юго-востоке Москвы, сообщает источник KP.RU. 62-летняя женщина лишилась более чем 3 млн рублей, поверив мошенникам.

Преступник представился сотрудником полиции и сообщил, что средствам, которые учительница хранила на счету в банке, угрожает опасность. После этого злоумышленник предложил спасти их, отправив на названный им счет. Педагог согласилась.

В дальнейшем связаться с лже-полицейским она не смогла и обратилась к настоящим правоохранителям. Сумма ущерба составила 3 млн 117 тысяч рублей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в крупном размере.