Число больных алкоголизмом и наркоманией в Москве сократилось на четверть. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

За 6 лет число зафиксированных случаев наркологических заболеваний снизилось на 26%, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на главного внештатного специалиста департамента здравоохранения Москвы, психиатра-нарколога Евгения Брюна. Снизилось и число отравлений психоактивными веществами, которые заканчивались смертью. За 3 года этот показатель снизился на 12%.

Эксперт связал это с эффективностью работы системы учреждений, которые оказывают помощь наркологического профиля. Сюда входит не только лечение, но и ранняя диагностика и профилактика таких заболеваний.

Вместе с тем проблема остается острой. На текущий момент большинство потребителей запрещенных веществ - мужчины в возрасте от 20 до 39 лет. Женщины составляют только 20% от общего числа вставших на учет больных наркоманией.