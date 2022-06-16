Официальную версию «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном начали показывать в кинотеатрах Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В кинотеатрах Москвы и некоторых других городов России с 16 июня стартовал прокат супергеройского экшена «Бэтмен», мировая премьера которого состоялась еще в марте 2022 года, сообщает сайт Cinemaplex.ru. В столице, согласно данным afisha.ru, в день премьеры его покажут 4 кинотеатра: «Балтика», «Бульвар», «Киносфера IMAX», Foster Cinema. Представители кинотеатров заверяют, что транслироваться будет только официальная версия.

Между тем Warner Bros. передумала показывать «Бэтмен» в российских кинотеатрах всего за день до официальной премьеры в марте. Это решение компания связала с проведением спецоперации на Украине.

Тем не менее, представители Ассоциации владельцев кинотеатров уверены, что закон они не нарушают, так как показ пройдет в рамках договоров, подписанных до начала упомянутых событий. Фильм получил прокатное удостоверение. В рамках соглашения кинотеатры вложились в рекламные показы его анонсов.

- Фундаментальное отличие показа «Бэтмена» от «Доктора Стрэнджа» или «Топ Гана» заключается в том, что у этих фильмов отсутствует прокатное удостоверение, у них нет правообладателя на территории РФ и не было заключено никакого соглашения с правообладателем, - приводится в сообщении сайта Cinemaplex цитата члена совета Ассоциации владельцев кинотеатров Сергея Пирожкова.

При этом представители кинотеатров намерены соблюдать требования законодательства, выплатить прокатную плату и другие отчисления и направить всю отчетность в ЕАИС.