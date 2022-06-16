Экс-«татушка» Лена Катина вышла замуж за миллионера в МФЦ Москвы. Фото: СОЦСЕТИ

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина 16 июня второй раз вышла замуж, зарегистрировав брак в одном из столичных МФЦ, сообщает «Российская газета». 37-летняя певица не стала скрывать радостного события и выложила в соцсети снимок с супругом на фоне комплекса «Москва-Сити».

Ее избранником стал миллионер Дмитрий Спиридонов, генеральный директор процессингового центра для обработки платежей.

- Ну вот… Я снова замужем! Даже не верится. Люблю тебя, - подписала снимок Лена Катина.

Церемония прошла скромно, хотя брак влюбленные зарегистрировали в день рождения жениха. Дмитрию Спиридонову исполнилось 40 лет. Как рассказала артистка в соцсетях, отпраздновать свадьбу планируется позже, сегодня же торжество будет скромным.

Для церемонии Лена Катина выбрала миди платье с открытыми плечами и декольте. Дополнили образ босоножки на шпильке. В качестве украшения певица выбрала кулон в виде ключа.

С 2013 года Лена Катина была замужем за словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, в 2015 году родила от него сына, которого назвали Александром. В дальнейшем пара рассталась.