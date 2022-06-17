Ефимов: Масштабные инвестиционные проекты в промышленности Москвы позволят создать более 8,3 тысячи рабочих мест

На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сразу шесть промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП) одобрены столичными властями в этом году. Для них по решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы застройщики получили без торгов городские земельные участки в аренду. Как сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на создаваемых здесь производствах появится свыше 8,3 тысячи рабочих мест.

«На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы, логистический центр и технопарк, - рассказал заммэра. - Общий объем инвестиций в проекты превысит 37 миллиардов рублей».

Уже известно, в каких округах города и что именно построят в рамках МаИП. На северо-западе - завод по выпуску архитектурного бетона, на востоке - комплекс для разработки высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники, на северо-востоке – технопарк с распределительным центром. Помимо этого, в Зеленограде создается производство строительной продукции, в Троицком округе - логистический центр и производственный комплекс по изготовлению стройматериалов из дерева. То есть горожане не только получают новую работу, но современные социально важные сооружения.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, два из перечисленных комплексов в Северо-Западном округе и Зеленограде займут площадь более 36 гектаров. «Объем инвестиций в проекты составит 14,7 миллиарда рублей, - уточнил глава ведомства. - При этом в городе появится более двух тысяч рабочих мест».

Напомним, если инвесторы строят нежилые здания в столице, то по программе антикризисных мер для бизнеса им полагаются льготные кредиты. Для этого Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил из городского бюджета приличную сумму - 10 миллиардов рублей! Ещё столько же выделено Фонду на оформление компаниям льготных кредитов на пополнение оборотных средств.