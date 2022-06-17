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Экономика17 июня 2022 4:15

Ефимов: Масштабные инвестиционные проекты в промышленности Москвы позволят создать более 8,3 тысячи рабочих мест

Благодаря антикризисным мерам города бизнес продолжает развиваться
Иван ЛУКИН
На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы

На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы

Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Сразу шесть промышленных масштабных инвестиционных проектов (МаИП) одобрены столичными властями в этом году. Для них по решению Градостроительно-земельной комиссии Москвы застройщики получили без торгов городские земельные участки в аренду. Как сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, на создаваемых здесь производствах появится свыше 8,3 тысячи рабочих мест.

«На площади более 70 гектаров инвесторы построят производственные комплексы, логистический центр и технопарк, - рассказал заммэра. - Общий объем инвестиций в проекты превысит 37 миллиардов рублей».

Уже известно, в каких округах города и что именно построят в рамках МаИП. На северо-западе - завод по выпуску архитектурного бетона, на востоке - комплекс для разработки высокотехнологичной электронной компонентной базы и микросистемной техники, на северо-востоке – технопарк с распределительным центром. Помимо этого, в Зеленограде создается производство строительной продукции, в Троицком округе - логистический центр и производственный комплекс по изготовлению стройматериалов из дерева. То есть горожане не только получают новую работу, но современные социально важные сооружения.

Как пояснил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, два из перечисленных комплексов в Северо-Западном округе и Зеленограде займут площадь более 36 гектаров. «Объем инвестиций в проекты составит 14,7 миллиарда рублей, - уточнил глава ведомства. - При этом в городе появится более двух тысяч рабочих мест».

Напомним, если инвесторы строят нежилые здания в столице, то по программе антикризисных мер для бизнеса им полагаются льготные кредиты. Для этого Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства получил из городского бюджета приличную сумму - 10 миллиардов рублей! Ещё столько же выделено Фонду на оформление компаниям льготных кредитов на пополнение оборотных средств.