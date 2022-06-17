Онлайн-сервис для оценки транспортной доступности жилья запустят в Москве

Покупатели жилья в Москве смогут оценивать его транспортную доступность в новом онлайн-сервисе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие месяцы в Москве запустят онлайн-сервис, который позволит потенциальным покупателям недвижимости оценить транспортную доступность жилья. Например, его расположение к метро и другим видам городского транспорта, сообщает ТАСС со ссылкой на заммэра транспорта Максима Ликсутова.

По его словам, новый сервис будет мотивировать девелоперов к созданию удобных ЖК с парковками, безопасными дворами, велополосами и доступным общественным транспортом.

«Это будет первый подобный проект по оценке жилых комплексов, учитывающий влияние сразу всех видов общественного транспорта», - добавил Ликсутов.

В пресс-службе столичного Дептранса пояснили, что над сервисом работали в НИИ «Мостранспроект». Партнерами научно-исследовательского института стали «Циан» и «2ГИС».

Рейтинг новостроек составляют на основе данных транспортного комплекса Москвы, департамента градостроительной политики и результатов натурных обследований.

Кроме того, при составлении рейтинга используют картографические данные сервиса «2ГИС». Информация о транспортной доступности жилья появится и на «Циан». Это поможет покупателям определиться с выбором квартир.