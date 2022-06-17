Станцию метро «Тютчевская» выполнят в стиле экспрессионизма. Фото: мэрия Москвы

Станцию «Тютчевская» Троицкой линии Московского метрополитена выполнят в стиле экспрессионизма - с использованием стекла, камня, металла, динамичных форм и плоскостей, сообщается на сайте столичной мэрии.

Кроме того, новую станцию оформят стихами поэта Федора Тютчева. Они будут расположены на алюминиевых панелях, отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Станцию метро «Тютчевская» выполнят в стиле экспрессионизма. Фото: мэрия Москвы

Отделку колонн сделают из прозрачного триплекса, тонизированного серо-дымчатым цветом, пол и цоколь облицуют светло-серым гранитом. Потолок украсят ламелями, между ними встроят светильники. Вестибюль «Тютчевской» выполнят в таком же стиле.

Станцию метро «Тютчевская» выполнят в стиле экспрессионизма. Фото: мэрия Москвы

Наземный павильон облицуют плитами из доломита светло-серого цвета. Часть из них будет гладкой, а часть - рельефной. Он будет ассиметричным.

Станцию метро «Тютчевская» выполнят в стиле экспрессионизма. Фото: мэрия Москвы

Площадь станции «Тютчевская» составит 12,7 кв. метров. Пассажиры смогут выйти из нее в сторону МКАД, к поселению Мосрентген, а также к остановкам общественного транспорта.

Ожидается, что новой станцией будут пользоваться около ста тысяч человек в сутки. Ее откроют к 150-летию со дня смерти поэта Федора Тютчева - в 2023 году.