Как тушили пожар на Тверской.
Фото: ЧСтные новости Москвы
Пожар в семиэтажном административно-жилом доме на Тверской улице в центре Москвы произошел поздно вечером 16 июня 2022 года.
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.
Как тушили пожар на Тверской.
Фото: ЧСтные новости Москвы
Горела кровля старинного многоквартирного дома 1902 года постройки.
Как тушили пожар на Тверской.
Фото: ЧСтные новости Москвы
В доме расположены 69 квартир. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти.
Как тушили пожар на Тверской.
Фото: ЧСтные новости Москвы
На месте работали порядка 100 человек и 30 единиц техники.
Как тушили пожар на Тверской.
Фото: ЧСтные новости Москвы
По предварительной информации столичной прокуратуры, возгорание произошло на чердаке.
Как тушили пожар на Тверской.
Фото: ЧСтные новости Москвы
В результате пожара никто не пострадал.
Как тушили пожар на Тверской.
Фото: прокуратура Москвы
Большинство жильцов дома эвакуировались до приезда пожарных, некоторых вывели спасатели.
Как тушили пожар на Тверской.
Фото: ЧСтные новости Москвы
Обстоятельства и причины ЧП выясняются.