Как тушили пожар на Тверской. Фото: ЧСтные новости Москвы

Пожар в семиэтажном административно-жилом доме на Тверской улице в центре Москвы произошел поздно вечером 16 июня 2022 года.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Как тушили пожар на Тверской. Фото: ЧСтные новости Москвы

Горела кровля старинного многоквартирного дома 1902 года постройки.

Как тушили пожар на Тверской. Фото: ЧСтные новости Москвы

В доме расположены 69 квартир. Пожару присвоили второй уровень сложности из пяти.

Как тушили пожар на Тверской. Фото: ЧСтные новости Москвы

На месте работали порядка 100 человек и 30 единиц техники.

Как тушили пожар на Тверской. Фото: ЧСтные новости Москвы

По предварительной информации столичной прокуратуры, возгорание произошло на чердаке.

Как тушили пожар на Тверской. Фото: ЧСтные новости Москвы

В результате пожара никто не пострадал.

Как тушили пожар на Тверской. Фото: прокуратура Москвы

Большинство жильцов дома эвакуировались до приезда пожарных, некоторых вывели спасатели.

Как тушили пожар на Тверской. Фото: ЧСтные новости Москвы

Обстоятельства и причины ЧП выясняются.