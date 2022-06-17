На пересечении Рязанского проспекта и Самаркандского бульвара введут новую схему движения. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце июня ЦОДД введет новую схему движения на пересечении Рязанского проспекта и Самаркандского бульвара на юго-востоке Москвы. Это позволит уменьшить пробки на участке, сообщает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«Машинам сложно проехать в область по проспекту из-за пробки на съезде на МКАД. Соседние внутрирайонные Самаркандский бульвар и Ташкентская улица из-за этого тоже загружаются. Жителям трудно выехать на Рязанский проспект», - отметили в ведомстве.

Чтобы снизить дорожные заторы, на Рязанском проспекте введут шестую полосу движения, а на пересечении установят светофор для левого поворота и откроют дополнительную полосу с Самаркандского бульвара. Кроме того, с дублера Рязанского проспекта на Ташкентскую улицу запустят левый поворот.

В Дептрансе отмечают, что движение разгрузится на 22 маршрутах - для 70 тысяч пассажиров в сутки. Водители с Самаркандского бульвара смогут сэкономить пять минут на въезд в центр города.

Ранее KP.RU сообщал, что в 10 районах Москвы появятся велополосы и велодорожки. В рамках проекта «Зеленое кольцо» разметят участок от метро «Профсоюзная» до МЦД «Щукинская» через парк Фили, Серебряный бор и Строгинский затон.