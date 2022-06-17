В Москве упростили перепланировки. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Москве упростили порядок переустройства и перепланировки квартир и нежилых помещений. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Собянин, сообщается на сайте столичной мэрии.

Теперь в Москве срок действия решения о согласовании перепланировки/переустройства будет действовать на полгода дольше -18 месяцев.

В приемную комиссию будет входить два человека вместо четырех. Это заявитель и инспектор Мосжилинспекции. Однако участие проектной организации останется обязательным в том случае, если перепланировка затрагивает несущие конструкции.

Также будут приниматься работы с незначительными отклонениями от согласованного проекта, если они не затронули несущие конструкции, общедомовое имущество, устройство или границы санузлов.

Кроме того, теперь не нужно предоставлять договор на размещение некапитальных объектов и протокол общего собрания собственников помещения при работах, которые затрагивают общедомовое имущество.

Столичные власти полагают, что такие решения снизят издержки собственников на перепланировку.

Уточняется, что москвичи активно пользуются этой услугой. В текущем году в Мосжилинспекцию поступило порядка 16 тыс. заявлений на согласование перепланировки. Это на 14% больше, чем в аналогичный период прошлого года.