Мужчина заживо сжег свою жену на севере Москвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

На севере Москвы 46-летний мужчина заживо сжег жену. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью), сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по столице.

По данным следствия, 16 июня в одной из квартир на Дубнинской улице между семейной парой произошла ссора. В ходе конфликта мужчина облил свою супругу легковоспламеняющейся жидкостью и поджег ее. Женщина скончалась на месте.

Мужчина заживо сжег свою жену на севере Москвы. Фото: ГСУ СК России по Москве

Подозреваемый также получил ожоги, его госпитализировали в медучреждение. После осмотра медиков следователи будут его допрашивать.

Сейчас специалисты общаются с родственниками и соседями погибшей. Расследование продолжается.