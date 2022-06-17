В районе Южного речного порта построят новую станцию метро и девять километров дорог

В ближайшие несколько лет этот район Москвы радикально преобразится. Вместо бывшей промзоны здесь появятся новые жилые кварталы и общественно-деловые центры. Фото: stroi.mos.ru.

В районе Южного речного порта будет построена новая станция метро, а также девять километров дорог. По словам главы Москомархитектуры Юлианы Княжевской, эти проекты значительно улучшат транспортную доступность Южнопортовой улицы, Проектируемого проезда № 1423,1-ого и 2-ого Южнопортовых проездов от Шоссейной улицы до Третьего транспортного кольца.

В ближайшие несколько лет этот район Москвы радикально преобразится. Вместо бывшей промзоны здесь появятся новые жилые кварталы и общественно-деловые центры. На месте железнодорожных путей появятся парки с выходом к Москве-реке. Городские власти собираются обустроить красивую современную набережную для прогулок. Неухоженная промышленная территория превратится в новый центр городской жизни. Проект его планировки, разработанный Институтом Генплана, ранее утвердил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Эта территория — одна из будущих точек роста, важных для всего города, и мы должны подготовить её для будущих нагрузок, - отметила Юлиана Княжевская. - Поэтому мы планируем строительство нескольких новых проездов и путепроводов, реконструкцию и расширение Южнопортовой улицы. Ключевым объектом транспортной инфраструктуры этого района будет станция метро «Южный Порт», которая войдет в Люблинско-Дмитровскую линию, а примыкающая к ней пешеходная эстакада обеспечит выход пассажиров к Москве-реке.

Сейчас у жителей нескольких районов юго-востока Москвы есть только два выезда по направлению к центру и в область: Волгоградский проспект и Люблинская улица. Трасса, которую построят здесь, станет дополнительным радиальным направлением. Она свяжет Центральный, Юго-Восточный и Южный административные округа столицы и ближайшие районы Подмосковья. Это позволит значительно снизить транспортную нагрузку на уже существующие дороги Москвы.

В рамках проекта запланирована реконструкция нескольких участков Южнопортовой улицы, 1-ого и 2-ого Южнопортового проездов. Будет построен проектируемый проезд № 1423 – он протянется от путепровода через подъездные железнодорожные пути в Южный Речной порт до путепровода через Курское направление Московской железной дороги. На пересечении проектируемого проезда №1423 и Южнопортовой улицы появится новая многоуровневая транспортная развязка.

Район станет более удобным и для пешеходов. На территории запланирован ремонт тротуаров, организация пешеходных переходов и общее благоустройство. Кроме того, здесь появятся комфортные остановки наземного общественного транспорта. Для велосипедистов в районе проложат сеть велодорожек.

Станция метро «Южный порт» расположится на перегоне между «Кожуховской» и «Печатниками» Люблинско-Дмитровской линии. В ней будет два вестибюля и выхода на обе стороны проектируемого проезда 1423. Станция разместится вдоль этого проезда на пересечении с Южнопортовой улицей. Ее строительство начнется в 2022 году. Планируется, что станция будет готова до конца 2023 года.