Мотоциклист разбился о скорую помощь на северо-западе Москвы.

Мотоциклист влетел в машину скорой помощи в 1-ом Волоколамском проезде на северо-западе Москвы, сообщает источник kp.ru.

Мотоциклист разбился о скорую помощь на северо-западе Москвы.

В момент аварии в карете СМП пациента не было. Пострадал 34-летний байкер. Мужчину госпитализировали в Городскую клиническую больницу №67. По предварительным данным, у пострадавшего компрессионный перелом позвоночника.

Мотоциклист разбился о скорую помощь на северо-западе Москвы.

На месте ДТП работают сотрудники оперативные службы города. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.