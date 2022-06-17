Блогершу Лерчик облили водой и оштрафовали за фан-встречу на Патриарших. Фото: СОЦСЕТИ

Популярную блогершу, автора марафонов похудения Валерию Чекалину («ler_chek») оштрафовали на 20 тысяч рублей за несанкционированную встречу на Патриарших прудах, сообщает Telegram-канал «112».

На днях 29-летняя Лерчик устроила в Пресненском районе столицы встречу со своими подписчиками. На ней она раздавала фанатам косметику своего бренда.

На Патриарших прудах собралась целая толпа желающих получить бесплатные подарки - 2 тысячи человек. Они перекрыли всю улицу в центре Москвы.

Однако фан-встреча совсем не понравилась местным жителям. Жильцы дома, под которым проходимо мероприятие, не выдержали шума и вылили из окна воду на блогершу и ее гостей, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Кроме того, москвичи вызвали на место полицию. Сотрудники правоохранительных органов составили на Валерию Чекалину административный протокол. 17 июня суд оштрафовал девушку на 20 тыс. рублей.