Андрей Бочкарёв: Ввод жилья и недвижимости в столице идет с опережением графика

С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию более 2,6 миллионов нового жилья. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и давление западных санкций, строительство жилья в столице идет с опережением графика. С начала 2022 года в Москве ввели в эксплуатацию более 4,75 миллионов квадратных метров недвижимости. Из них свыше 2,6 миллионов – это новое жилье, сообщил вице-мэр города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

- Динамика и показатели ввода недвижимости в столице остаются высокими – на сегодня выполнено уже более половины годового плана. Всего за первые месяцы года в столице построено и введено в эксплуатацию более 4,75 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе свыше 2,6 миллиона квадратных метров жилья, – рассказал Андрей Бочкарёв.

Вице-мэр напомнил, что плановый показатель по вводу недвижимости в столице в 2022 году установлен на уровне 8,5 миллиона квадратных метров. По словам руководителя градостроительного комплекса города, особое внимание уделяется строительству объектов социальной инфраструктуры.

- С начала года построено 30 социальных объектов различного назначения – это больницы, школы, детские сады и другие объекты. При этом значительная часть – две трети – соцучреждений возведена силами инвесторов, – подчеркнул вице-мэр Москвы.

Андрей Бочкарев отметил, что этот показатель демонстрирует высокую привлекательность московского строительного рынка в глазах инвесторов, а также благоприятный климат в строительной сфере Москвы.

Ранее Андрей Бочкарев заявил, что темпы реализации строительных программ в Москве будут ускорены. Основные усилия столичные власти сосредоточили на завершении масштабных инфраструктурных транспортных проектов – строительстве новых дорог, развязок и линий метрополитена, а также на реновации жилья.

Несмотря на давление западных санкций, работа над всеми запланированными программами в городе продолжится в полном объеме.

- Более того, мэр нам ставит задачу – по возможности ускориться в строительстве, потому что каждый введенный объект дает импульс экономическому развитию города. Именно поэтому мы все эти годы ускоряли строительство, чтобы объекты вводились как можно раньше, – отметил Андрей Бочкарёв.

Кроме транспортных объектов и нового жилья в Москве в полном объеме будут реализованы и другие программы развития города. Продолжится строительство поликлиник, больниц, школ, спортивных и культурных объектов. Андрей Бочкарев подчеркнул, что реновации жилья полностью обеспечена финансированием и не зависит от внешних обстоятельств, ее курирует лично Сергей Собянин. По программе реновации в Москве будет построено более 570 тысяч квадратных метров нового жилья вместо снесенных старых домов. Многоэтажки появятся в десяти округах столицы. С момента старта программы на территории города было демонтировано 85 старых зданий.

Напомним, реновация жилищного фонда стартовала в Москве в августе 2017 года. Она была запущена по инициативе мэра города Сергея Собянина. Программа предусматривает переселение более миллиона москвичей в новые дома.