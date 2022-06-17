Оплатить проезд в московском транспорте можно будет с помощью смартфона и СБП. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До конца 2023 года у москвичей появится возможность оплачивать поездки на метро и наземном общественном транспорте с помощью системы быстрых платежей, сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Уже до конца 2022 года можно будет использовать СБП для оплаты поездки в подземке в кассах и на турникетах всех станций московского метро. До конца 2023 года эту возможность внедрят в наземном общественном транспорте.

Чтобы провести оплату, потребуется смартфон с установленным на него мобильным приложением от банка, который участвует в СБП. Нужно навести камеру гаджета на специальный QR-код, а затем подтвердить оплату.

СБП можно использовать и для расчета за платную парковку. Автовладельцам обещают экономию.

- Комиссия при пополнении счета в приложении «Парковки России» составит 0,65% и в дальнейшем будет снижаться, в то время как операторы сотовой связи взимают комиссию в размере до 5,6%, а банки - до 1%, - говорится в сообщении сайта.

Сейчас СБП можно использовать для оплаты проезда только в кассах станций БКЛ.

Как сообщал KP.RU ранее, с 1 мая стало проще пополнять студенческие и школьные проездные. Теперь их можно пополнить как на месяц, так и на 90 дней.