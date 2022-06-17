Шелепихинскую набережную в центре столицы реконструируют до весны 2024 года

Фото: stroi.mos.ru

В разных районах столицы продолжается масштабное обновление набережных Москвы-реки. Напомним, за последние годы в порядок привели 36 набережных общей длиной 64,5 километра. Везде появились прогулочные маршруты, беговые и велосипедные дорожки, лавочки, фонари, деревья и цветники. В некоторых местах открылись смотровые площадки с красивыми видами на город. Скоро изменится ещё одна набережная недалеко от делового комплекса «Сити» - Шелепихинская.

«По проекту строительства транспортной развязки на пересечении Северного дублёра Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и Третьего Транспортного кольца проводится реконструкция и благоустройство Шелепихинской набережной, - сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарёв. - Сейчас специалисты заняты перекладкой инженерных коммуникаций и берегоукреплением».

Заммэра напомнил, что обновление этого участка вдоль Москвы-реки началось в июле прошлого года. Полностью все работы планируют завершить в феврале 2024 года. Во время благоустройства высадят почти 300 деревьев и более 11 тысяч кустарников, а также 10,3 гектаров газона.

Одновременно строители возводят конструкции будущей развязки по соседству. Площадка для неё оказалась в «тисках» проходящих здесь путей МЦК и МЦД-1. Поэтому при разработке проекта нужно было учитывать и эти особенности.

«Три эстакады удалось вписать, минуя железнодорожные пути, - отметила Анна Меркулова, генеральный директор холдинга «Моспроект-3» (компания стала генпроектировщиком сооружения. - Прим.). - Для них по проекту запланирован монтаж железобетонного пролетного строения с подмостей и металлических балок с временных опор».

По ее словам, одна из эстакад при этом пересекает Смоленское железнодорожное направление. Чтобы обойтись без длительной остановки движения поездов, конструкции будущей развязки решили собирать с помощью метода продольной надвижки. Эту операцию проводят над путями во время технологических «окон».