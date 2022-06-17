«Открой#Моспром»: Власти Москвы будут развивать промышленный туризм вместе с Агентством стратегических инициатив - вице-мэр Ефимов

Фото: Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства города.

Проекту «Открой#Моспром» - уже три года. За это время было проведено примерно 800 экскурсий и около 50 онлайн-туров по столичным фабрикам и заводам. Всего же в Москве работают около трех тысяч промышленных предприятий. Многие из них участвуют в проектах, связанных с туризмом. Так называемым промышленным туризмом. Кондитерский концерн «Бабаевский», например, регулярно проводит экскурсии для детей. На заводе «Ника» гости и жители города знакомятся с производством часов и пробуют собрать их самостоятельно. На предприятии «Микрон» участникам показывают, как создаются микросхемы для загранпаспортов, банковских и транспортных карт.

Впрочем, это только начало. Впереди у проекта большое будущее. На ПМЭФ-2022 был подписан документ о сотрудничестве Правительства Москвы и АСИ. Это значит, что отныне столичный промышленный туризм ждут совместные инициативы и популяризация на всех уровнях: как региональном, так и федеральном.

- Москва не первый год работает в области развития промышленного туризма, - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. - Жители и гости столицы проявляют интерес к работе машиностроительной, ракетно-космической, пищевой, химической и других отраслей промышленности. Мы готовы делиться накопленным опытом с регионами и создавать совместные туры. Кстати, за три года аудитория проекта превысила 10 миллионов человек.

Руководитель АСИ Светлана Чупшева рассказала, что столичная команда участвовала в акселераторе АСИ по развитию промышленного туризма: в итоге разработанная ими стратегия признана экспертами лучшей с точки зрения инновационных подходов и стала победителем в номинации «ПРОМновации».

- Поддержка на уровне региона, со стороны федеральных ведомств и открытость самих предприятий говорит о перспективности и пользе выбранного вектора развития, - отметила Светлана Чупшева. - Это возможность для бизнеса, чтобы показать преимущества своих предприятий, привлечь интерес в том числе молодого поколения для будущего трудоустройства.

К слову, недавно проект «Открой#Моспром» стал одним из номинантов премии в области развития внутреннего туризма и путешествий «Маршрут построен».

- Регулярные туры и маршруты на предприятия столицы не только способствуют продвижению продукции, повышению инвестиционной привлекательности региона, но и становятся интересной находкой для гостей Москвы, – добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Также в рамках развития промышленного туризма в Москве проводят онлайн-экскурсии по предприятиям, организовывают интеллектуальные состязания, посвященные промышленности, а также многие другие просветительские программы с участием выдающихся экспертов, звезд эстрады и лидеров общественного мнения.

СПРАВКА «КП»

АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» - государственная организация, занимающаяся преобразованием городов и сел, внедрением передовых технологий, запуском новых образовательных процессов, созданием комфортной социальной среды, развитием внутреннего туризма. Председателем наблюдательного совета АСИ выступает президент России Владимир Путин.