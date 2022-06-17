Mercedes врезался в пассажирский автобус на западе Москвы

Mercedes врезался в пассажирский автобус в Москве.

Как минимум один человек пострадал в аварии с рейсовым автобусом №104, случившейся днем 17 июня на западе Москвы, сообщает источник KP.RU. Около 15:30 на улице Маршала Неделина рядом с домом 28 Mercedes столкнулся с автобусом, после чего врезался в припаркованный поблизости Opel.

Пострадал как минимум один человек. Очевидцы сообщают, что медики оказывали помощь водителю «Мерседеса». О состоянии пассажиров информации нет.

Движение в районе аварии сильно затруднено, лучше выбирать пути для объезда этого участка улицы Маршала Неделина.