Пятая часть месячной нормы осадков может выпасть в Москве 17 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

До 14 мм осадков может выпасть в пятницу 17 июня в столице, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства Москвы. Это составит практически пятую часть от нормы июня. Обычно в этом месяце в столице выпадает около 78 мм осадков.

Ливни и грозы в Москве сопровождаются порывами ветра до 15 метров в секунду. Непогода создает опасные условия для пешеходов и автомобилистов.

Из-за скоплений воды, обрывов проводов и падения деревьев местами могут задерживаться трамваи, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

- Некоторые маршруты могут быть оперативно изменены. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей, - уточняется в сообщении.

Непогода в столичном регионе сохранится до конца этого дня. Как сообщал KP.RU ранее, из-за гроз и сильного ветра синоптики объявили в Москве «желтый» уровень погодной опасности.