Моргенштерн закрывает свой ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Московский ресторан Kaif Provenance на Большой Дмитровке, открытый рэпером Моргенштерном полтора года назад, в ближайшее время будет закрыт. Об этом сообщил сам 24-летний музыкант в соцсетях. Он добавил, что заведение работает последнюю неделю.

В ноябре прошлого года ресторан пережил временное закрытие. Ревизоры выяснили, что у заведения нет документов для торговли крепким спиртным.

Помимо ресторана у исполнителя есть бургерная на Никольской улице.

Как сообщал KP.RU ранее, посетителей Kaif Provenance удивляли высокие цены в заведении. Средний чек на февраль 2022 года составлял 3000 рублей.

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