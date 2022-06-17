Боксерскую грушу с изображением Джо Байдена поставили у метро «Аэропорт» в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На площади перед входом в вестибюль станции «Аэропорт» неизвестные оставили цилиндрическую боксерскую грушу с изображением президента США Джо Байдена в полный рост. Фото с необычным «арт-объектом» изначально появилось в соцсетях.

Представители расположенного рядом торгового центра «Галерея Аэропорт» поспешили откреститься от спортивно-политического снаряда.

- Мы ничего не организовывали. Мы вообще в шоке, - заявила сотрудница ТЦ в комментарии изданию «Подъем».

Днем ранее в Мытищах в одном из сетевых супермаркетов неизвестные разложили по тележкам для товаров плакаты с портретами грустных президентов Франции и США Эммануэля Макрона и Джо Байдена, а также премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Они сопровождались цитатой о том, что полки российских магазинов опустеют из-за зарубежных санкций.

Представители магазина заявили журналистам, что не имеют отношения к распространению плакатов и даже обратились к полицейским, чтобы те выяснили, кто это сделал.

Ранее подмосковный сыровар Олег Сирота поселил на сыроварне козла Байдена.