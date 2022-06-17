Женщина из Киргизии 4 года воспитывала якобы найденного на скамейке младенца. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Москве уроженка Киргизии с 2018 года растила чужую девочку, не сообщая об этом в органы опеки, сообщает телеграм-канал Baza. Теперь же женщина решила оформить документы на приемную дочь, и ребенка у нее забрали.

Как рассказала сама женщина, малыша она нашла летом 2018 года на скамье возле Алтуфьевского шоссе. Младенец был завернут в одеяло, а на руке у него была бирка из роддома. Там было указано, что девочку зовут Амина, а родилась она парой месяцев раньше - в апреле.

Уроженка Киргизии взяла девочку себе, решив не сообщать о находке ни в полицию, ни в органы опеки.

Чтобы вернуть девочку, женщина обратилась в посольство Киргизии в столице. Те, в свою очередь, обратились в полицию. Правоохранители выясняют все обстоятельства этой истории.

Полиция подозревает, что девочку мигрантке подарила какая-то соотечественница, сообщает SHOT. Самой бирки у неё нет, но женщина подозрительно много знает о ребенке. Уроженка Киргизии путается в показаниях, а во время допроса ей пришлось вызвать врачей: она боится, что ребенка могут забрать навсегда. Сейчас девочка в больнице, она абсолютно здорова.