Подозреваемая в убийстве жены любовника рассказала, за что ударила соперницу ножом. Фото: ГСУ СК России по Москве

Женщина, которую подозревают в убийстве ревнивой супруги ее знакомого, признала вину и рассказала, как и почему нанесла сопернице несколько ударов ножом, сообщает Москва 24. Убийство произошло ночью 16 июня на улице Херсонской вблизи домов, в которых проживали и жертва, и ее предполагаемая убийца.

40-летняя подозреваемая рассказала, что на встречу с супругой своего знакомого взяла нож. Он находился в рюкзаке, но позднее женщина достала его.

- Я от нее отбиваться начала, чтобы она от меня ушла. И несколько раз ножом ударила, - рассказала она.

Как уточняет пресс-служба ГСУ СК РФ, на время следствия подозреваемую арестовали. Дело расследуется по статье об убийстве.