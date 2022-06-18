Ефимов: Москва выделит около 83 миллиардов рублей на антикризисную поддержку жителей и бизнеса

В настоящее время правительством Москвы разработано более 70 мероприятий поддержки с прямым финансированием на сумму около 83 миллиардов рублей Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Столица продолжается поддержку обычных москвичей и бизнеса в условиях санкций. На эти цели правительство Москвы выделит около 83 миллиардов рублей. Как сообщил на полях Петербургского международного экономического форума заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, уже 4,5 тысячи компаний воспользовались помощью города на общую сумму 19,8 миллиарда рублей.

«В настоящее время правительством Москвы разработано более 70 мероприятий поддержки с прямым финансированием на сумму около 83 миллиардов рублей, - отметил заммэра. - Из них 30,6 миллиарда рублей планируется направить на помощь бизнесу и более 52 миллиардов рублей – населению».

По его словам, эти меры вызвали повышенный спрос у бизнеса, нуждающегося в такой помощи. «За поддержкой обратились 16,5 тысячи предприятий, 4,5 тысячи уже получили ее, - подчеркнул Ефимов. - Общий объем предоставленной помощи составил почти 20 миллиардов рублей».

Напомним, в марте по решению мэра Москвы Сергея Собянина был одобрен целый пакет антикризисных мер поддержки бизнеса. Сюда входят льготные кредиты. Поначалу их оформляли только промышленным предприятиям. С конца апреля в список получателей этой льготы добавили гостиницы, рестораны, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образования и IT-сферы. Перечень немаленький - сюда ещё включены и транспортные компании, застройщики, проектные бюро и разные другие компании.

Бизнес активно пользуется и ещё одной льготой - отсрочкой по аренде городского имущества и земли. Эта мера на сегодня помогла 750 предпринимателям. Как уточнил Владимир Ефимов, в денежных значениях поддержка достигла более 10 миллиардов рублей.

На самом деле антикризисных мер для предпринимателей в столице сейчас действует много. Есть и такая, как автоматическое продление специальных статусов. Это касается тех, кто работает как промышленный комплекс, технопарк, индустриальный парк, управляющая компания и якорный резидент технопарка. Льгота действует и для инвестиционного приоритетного проекта Москвы. В результате 137 компаний смогут и дальше пользоваться существенной городской поддержкой.

Помимо этого, малому и среднему бизнесу выделяются льготные займы. Их можно взять на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. Есть также и кредиты по факторингу. За всей этой помощью уже обратились и, что важно, получили ее около трех тысяч компаний МСП. В целом сумма субсидий была приличная - 2,1 миллиарда рублей!