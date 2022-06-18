До 23 градусов тепла ожидается в Москве 18 июня. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Переменная облачность ожидается в Москве в субботу 18 июня, сообщает Гидрометцентр России. Воздух прогреется до +21…+23 градусов. По области местами возможен кратковременный дождь.

Ветер в столичном регионе будет дуть северо-западный, 7-12 м/c. Давление – 747 мм рт.ст.

В ночь на воскресенье 19 июня похолодает до 10-12 градусов тепла, ветер стихнет.

В воскресенье будет теплее - +23…+25, облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза с усилением ветра до 13-18 м/c. Направление ветра сменится на юго-западный.

На следующей неделе в столичный регион придут атлантические циклоны со своей прохладой и кратковременными дождями. Температуры в столице и Подмосковье будут держаться в пределах нормы – до +21…+25 градусов в дневное время.