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Общество18 июня 2022 5:24

До 23 градусов тепла ожидается в Москве 18 июня

По области местами возможен кратковременный дождь
Дмитрий ТРУНОВ
Дмитрий ТРУНОВ
До 23 градусов тепла ожидается в Москве 18 июня.

До 23 градусов тепла ожидается в Москве 18 июня.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Переменная облачность ожидается в Москве в субботу 18 июня, сообщает Гидрометцентр России. Воздух прогреется до +21…+23 градусов. По области местами возможен кратковременный дождь.

Ветер в столичном регионе будет дуть северо-западный, 7-12 м/c. Давление – 747 мм рт.ст.

В ночь на воскресенье 19 июня похолодает до 10-12 градусов тепла, ветер стихнет.

В воскресенье будет теплее - +23…+25, облачно с прояснениями. Ожидается кратковременный дождь, местами гроза с усилением ветра до 13-18 м/c. Направление ветра сменится на юго-западный.

На следующей неделе в столичный регион придут атлантические циклоны со своей прохладой и кратковременными дождями. Температуры в столице и Подмосковье будут держаться в пределах нормы – до +21…+25 градусов в дневное время.