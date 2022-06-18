Власти Москвы: в столице хватает трудовых мигрантов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В настоящее время рынок труда в столице достаточно стабилен, трудовых ресурсов хватает для реализации всех инвестиционных процессов. Об этом в рамках Петербургского международного экономического форума рассказал Кирилл Пуртов, руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы.

- Рынок труда достаточно сложившийся. Каждый, например, застройщик работает со своей категорией. Кто-то привлекает работников из Белоруссии, кто-то привык работать с трудовыми ресурсами из Узбекистана, каких-то других южных стран. Мы не получали в последнее время каких-то обращений, что действительно не хватает рабочих рук, - сказал Кирилл Пуртов в интервью РИА Новости.

По словам Пуртова, в столице нет проблем с нехваткой рабочих мигрантов. Они продолжают трудиться на стройках, в магазинах, в коммунальных структурах города. Рабочих рук хватает для реализации всех инвестиционных процессов в Москве.

Глава департамента рассказал, что представители бизнеса всегда предлагают рабочие места для жителей близлежащих регионов. Привлекают к труду наших граждан и столичные власти.

- Мы всегда пытаемся привлечь наших граждан, но когда мы просто не можем этого сделать в текущем моменте, мы применяем наши стандартные механизмы, привлекаем рабочую силу из других стран, - уточнил Кирилл Пуртов.

Но столичные власти продолжают делать все, чтобы произвести замену труда мигрантов своими ресурсами. Для этого повышается уровень оплаты и условия работы.

У граждан соседних государств сохранился интерес к работе в России, несмотря на сложности с логистикой – например, сокращение авиарейсов. В частности, поток мигрантов сохранился практически на том же уровне в Приморском крае.