Тонувших парня и девушку спасли в Строгинском затоне. Фото: ЧСтные новости Москвы

Двоих пострадавших во время купания спасли сотрудники сотрудники поисково-спасательной станции «Строгино» 17 июня, сообщает телеграмм-канал департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.

Дежурный по станции во время вахтенного наблюдения увидел в воде людей, которые просили о помощи. К ним отправился спасательный катер.

Молодого человека и девушку 2000 и 1997 годов рождения подобрали в 20 метрах от берега, вытащили из воды и доставили на берег. Там им оказали первую помощь. Оба отказались от госпитализации поехали домой в сопровождении родственников.

Отдыхающие едва не утонули из-за купания в запрещенном месте, говорится в сообщении.

Ранее KP.RU писал о том, что cпасатели вытащили из воды 21-летнего мужчину на Химкинском водохранилище, который прыгнул с берега в воду и сразу же начал тонуть.