Общий вестибюль объединит станции «ЗИЛ» Троицкой и Бирюлевской линий метро. Фото: Департамент транспорта Москвы

Общий вестибюль соединит станции «ЗИЛ» перспективных Троицкой и Бирюлевской линий метро Москвы, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев. Вестибюль возведут в районе пересечения проспекта Лихачева с улицей Лисицкого, чтобы создать дополнительное место комфортной пересадки для пассажиров.

Обе станции подземки будут конечными для своих линий. Их также свяжут с платформой Московского центрального кольца (МЦК). Планируемый пассажиропоток формируемого транспортно-пересадочного узла составит около 40 тысяч человек в день.

Станционный комплекс расположится вдоль проспекта Лихачева, с выходом к парку «Тюфелева роща». Сейчас на этом месте идет подготовка территории к будущему строительству.

Ранее в Москве анонсировали строительство новой Бирюлевской линии метро. С нее можно будет переходить на Замоскворецкую, БКЛ, МЦК, а также будущую Троицкую линию и МЦД-5.