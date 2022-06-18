Работу нескольких станций метро могут ограничить из-за концерта в «Лужниках»

Работу нескольких станций московского метро могут ограничить из-за концерта в «Лужниках». Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вход и выход могут временно ограничить на станциях метро «Парк культуры», «Фрунзенская», «Спортивная», «Воробьевы горы», «Университет» и МЦК Лужники из-за проведения концерта на стадионе «Лужники», сообщает департамент транспорта Москвы. Концерт начнется в 19:00 в субботу 18 июня.

В сообщении рекомендуется заранее покупать билеты на обратную поездку, чтобы сэкономить время в пути после концерта. Кроме того, оплатить проезд можно банковской картой прямо на турникетах, отмеченных стикерами.

18 июня в «Лужниках» должен состояться концерт рэпера Басты. В связи с этим на улицах возле стадиона перекроют движение и запретят парковку. Ограничения будут действовать с 20:00 и до окончания мероприятия. С 19:40 до окончания концерта автобусы не будут заезжать к метро «Спортивная».