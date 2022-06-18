Ефимов: В Москве демонтированный самострой составил площадь 22 стадионов «Лужники»

На месте самостроя появятся благоустроенные детские площадки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столица не первый год избавляется от стихийных построек. Меньше чем за десять лет в городе таким образом привели в порядок земельные участки всего на 477 гектаров. Как сообщил в своих социальных сетях мэр Москвы Сергей Собянин, их площадь можно сравнить примерно с 22 стадионами «Лужники».

«Площадь территории, которую освободили от незаконных строений в Москве менее чем за десятилетие, сопоставима также с 37 парками «Зарядье», 191 зданием Большого театра, 281 Московским планетарием и 398 Третьяковскими галереями», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, вместо самостроя нередко появляются необходимые жителям социальные сооружения, озеленённые места отдыха, а также открытые для всех бесплатные парковки.

Напомним, с 2013 года в городе действует утверждённое правительством Москвы постановление, которое позволяет регулировать выявление и пресечение связанных с использованием городских земель нарушений. С тех пор процесс зачистки стихийных построек в столице не только строго прописан, но и стал отдельным направлением работы.

«Госинспекция по недвижимости активно пресекает факты самовольного строительства и самозахвата земель, - сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров. - Освобожденная территория становится доступна для дальнейшего благоустройства».

Глава ведомства подчеркнул, что борьба с незаконными строениями и другими подобными сооружениями улучшает облик каждого района и в целом города.