В магазинах московского метро чаще всего покупают сувениры с функционалом «Тройки». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году в сувенирных магазинах столичного метрополитена чаще всего покупали товары с функционалом «Тройки». Это карты, брелоки, вкладыши и браслеты, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Кроме того, популярны и другие сувениры - светильники, магниты, значки, а также ручки и футболки с надписями.

Ассортимент в магазинах подземки постоянно обновляется. Недавно на прилавках появились носки с названиями станций, попсокеты для телефонов, различные постеры и открытки.

Сувениры можно приобрести онлайн, а также на стойках «Живое общение» и станциях метро «Маяковская» и «Трубная».