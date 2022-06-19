Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Москва
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыАфишаПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июня 2022 8:41

В магазинах московского метро чаще всего покупают сувениры с функционалом «Тройки»

Товары представлены в интернет-магазине, на станциях метро «Маяковская», «Трубная» и на стойках «Живое общение»
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В магазинах московского метро чаще всего покупают сувениры с функционалом «Тройки».

В магазинах московского метро чаще всего покупают сувениры с функционалом «Тройки».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году в сувенирных магазинах столичного метрополитена чаще всего покупали товары с функционалом «Тройки». Это карты, брелоки, вкладыши и браслеты, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Кроме того, популярны и другие сувениры - светильники, магниты, значки, а также ручки и футболки с надписями.

Ассортимент в магазинах подземки постоянно обновляется. Недавно на прилавках появились носки с названиями станций, попсокеты для телефонов, различные постеры и открытки.

Сувениры можно приобрести онлайн, а также на стойках «Живое общение» и станциях метро «Маяковская» и «Трубная».