Электробусы запустят на маршруте №135 в Кунцево и Фили-Давыдково. Фото: Департамент транспорта Москвы

Новые электробусы начнут ходить на маршруте №135 в районах Кунцево и Фили-Давыдково в понедельник 20 июня, сообщает Telegram-канал департамента транспорта Москвы.

Маршрут объединяет три линии метрополитена, МЦД D1. На нем действуют больше 20 остановок. Ежедневно его используют более одной тысячи человек.

На маршруте №135 ходят только электробусы. Всего в городе уже 73 таких маршрута. Городской эко-транспорт каждый день переводит около 400 тысяч пассажиров.