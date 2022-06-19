Романа Широкова на полгода отстранили от футбольной деятельности в Москве/ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-футболист «Зенита», бывший капитан сборной России, начальник молодежной команды «Строгино» Роман Широков на шесть месяцев отстранен от футбольной деятельности на территории Москвы, сообщает пресс-служба Московской федерации футбола.

Бывшему футболисту запретили осуществлять футбольную деятельность после матча с командой «Родина», который прошел 29 мая. Тогда между ним и арбитром произошел конфликт. Широков получил красную карточку за нецензурную брань и угрозы в адрес судьи.

Экс-футболиста отстранили от работы на полгода за оказание давления на судью. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. В течение десяти дней Широков должен принести извинения судьям.