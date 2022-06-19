Затяжные дожди и 30-градусная жара ожидаются в Москве во второй половине июня

Месячная норма осадков выпадет в Москве к выходным 25-26 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

На следующей рабочей неделе в Москве прольется половина месячной нормы осадков -35-40 мм. При этом к выходным выпадет вся норма осадков за месяц, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

«… к концу недели будет исчерпан 100% лимит небесной влаги в июне», - подчеркнул синоптик.

В понедельник 20 июня ночью и утром будет идти дождь. За этот период выпадет до 6,3 мм осадков. Температура воздуха не будет опускаться ниже +10-15 градусов. В дневные часы в городе немного распогодится - до +18…+23 градусов.

Во вторник 21 июня в столице ожидается самый холодный день. В городе будет около 15-20 градусов тепла. Будет идти обложной дождь - выпадет 8,7 мм влаги.

Дождливо будет и в среду 22 июня. Прольется еще 4,3 мм скоротечных осадков. Несмотря на это в Москве немного потеплеет. Столбики термометров поднимутся до +18…+23 градусов.

Ливни ожидаются в четверг 23 июня. Выпадет около 13,8 мм осадков. Дожди пройдут и в пятницу 24 июня. Прольется 4,9 мм осадков. В этот день воздух прогреется до +26 градусов.

По-настоящему жаркая погода придет в город на последней неделе июня. В городе потеплеет до +25…+30 градусов. Это на 6-7 градусов выше климатической нормы.

Тепло в столицу принесет скандинавский антициклон. Уже в субботу 25 июня днем будет около +21…+26 градусов, а в воскресенье 26 июня - до 23-28 градусов.