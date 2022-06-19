Скорая помощь в Москве в среднем приезжает за 10,4 минуты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Бригада скорой помощи в Москве в среднем прибывает на место вызова за 10,4 минуты, сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Главврач Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова Николай Плавунов отмечает, что в медорганизации работает более 12 тысяч профессионалов. В столице развернуто 60 подстанций скорой. Ежедневно медики совершают более 12 тыс. выездов. Это порядка четырех с половиной миллионов выездов в год.

Столичные врачи, медсестры, фельдшеры обеспечены современным оборудованием. В экстренных случаях они могут сделать анализ крови и провести УЗИ прямо на месте. Вместе с собой медики также привозят набор лекарств и специальную аппаратуру.

Чтобы вызвать скорую помощь, жителям столицы нужно набрать номер 103. В среднем диспетчеры отвечают за две секунды, а в период обострения сезонных заболеваний - четыре-пять секунд. Специалисты принимают от 200 до 400 вызовов в сутки.

Ответы пациента фиксируются в специальной системе, их анализирует искусственный интеллект. Он определяет экстренность вызова.

В сложных ситуациях врачи скорой могут обратиться за советом в центр критических состояний. Онлайн-консилиумы проводят профессиональные врачи. К ним на помощь могут подключаться главврачи больниц, внештатные специалисты.