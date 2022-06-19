Умерла замхудрука Большого симфонического оркестра Ольга Доброхотова

В Москве умерла музыковед Ольга Ивановна Доброхотова. Фото: сайт Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского

В Москве умерла заместитель художественного руководителя Большого симфонического оркестра им. П.И. Чайковского, музыковед Ольга Ивановна Доброхотова. Ей было 87 лет, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Отпевание и прощание с ней пройдет во вторник 21 июня храме святого благоверного царевича Димитрия при Первой градской больнице на Ленинском проспекте. Литургия начнется в 07:00, а отпевание в 08:30.

Ольга Доброхотова родилась 9 марта 1935 года. 35 лет она проработала редактором в главной редакции музыкального радиовещания Гостелерадио СССР. С 1967 года Ольга Ивановна была комментатором, а после заместителем главреда Главной редакции музыкальных программ Центрального телевидения СССР.

В 1997 году она стала замхудрука БСО им. И.П. Чайковского. Доброхотова создавала концертные программы, музыкально-литературные композиции, работала над абонементными циклами.