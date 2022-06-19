Восстановленное после пожара здание ИНИОН РАН откроют в этом году

Фото: департамент градостроительной политики Москвы

Здание Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН в Черемушках заново построили после пожара в 2015 году. Институт вернется на прежнее место в текущем году, сообщает пресс-служба департамента градостроительной политики.

В 2015 году на Нахимовском проспекте загорелась библиотека ИНИОН РАН. Пожару был присвоен третий уровень сложности из пяти. Его тушили 27 часов. Огнем было уничтожено 20% книжного фонда. Здание частично разрушилось. Все, что осталось, снесли, и возвели на этом месте новый корпус.

Авторы проекта опирались на архивные снимки и эскизы института. Им удалось сохранить габариты и внешний облик здания. При строительстве специалисты учли все противопожарные требования.

Внутри корпуса сделали перепланировку. Увеличилась площадь для хранения книг. На цокольном этаже появилось фондохранилище. Кроме того, стал больше конгресс-центр. Здесь разместили небольшое кафе и зоны для отдыха.