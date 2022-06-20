Дождливая и нежаркая неделя ждет москвичей с 20 июня. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Дождливая погода с низким атмосферным давлением ожидается в Москве с 20 июня. Температура воздуха будет подниматься примерно до +20 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

По словам синоптика, в понедельник 20 июня Москва окажется в «тылу циклона». Воздух будет северо-западный. Столбики термометров поднимутся до +20…+22 градусов.

Во вторник 21 июня в городе станет еще прохладнее, в Подмосковье - до +15 градусов. Ожидаются небольшие дожди.

В среду 22 июня дожди усилятся, а плотность облаков увеличится. В четверг 23 июня погода будет такой же, воздух прогреется до +20…+22 градусов.

Вильфанд добавил: потепление стоит ждать к выходным. По предварительным расчетам, в Москве начнет теплеть с субботы 25 июня. Ожидается, что в этот день воздух прогреется до комфортных +25 градусов.

Ранее KP.RU сообщал, что затяжные дожди и 30-градусная жара ожидаются в Москве во второй половине июня. К выходным 25-26 июня выпадет месячная норма осадков.