Двухэтажные поезда собираются запустить на МЦК. Фото: Андрей АБРАМОВ

На Московском центральном кольце (МЦК) могут запустить двухэтажные поезда. Этот вопрос обсуждается с РЖД, сообщает департамент транспорта столицы.

После запуска таких поездов увеличится пассажиропоток и число посадочных мест. Подвижной состав будет разработкой отечественных производителей.

Двухэтажные электропоезда нового поколения будут удобны для пассажиров. В составах установят зарядки для электросамокатов, крепления для велосипедов, порты USB и TYPE-C. В электричках появятся туалеты с пеленальными столами, сенсорные экраны, места для людей с ограниченными возможностями.

С начала запуска МЦК прошло более 5,5 лет. Пассажиропоток кольца составляет свыше 550 тысяч человек ежедневно.