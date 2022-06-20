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Общество20 июня 2022 6:04

Двухэтажные поезда собираются запустить на МЦК

Составы будут разрабатывать отечественные производители
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
Двухэтажные поезда собираются запустить на МЦК.

Двухэтажные поезда собираются запустить на МЦК.

Фото: Андрей АБРАМОВ

На Московском центральном кольце (МЦК) могут запустить двухэтажные поезда. Этот вопрос обсуждается с РЖД, сообщает департамент транспорта столицы.

После запуска таких поездов увеличится пассажиропоток и число посадочных мест. Подвижной состав будет разработкой отечественных производителей.

Двухэтажные электропоезда нового поколения будут удобны для пассажиров. В составах установят зарядки для электросамокатов, крепления для велосипедов, порты USB и TYPE-C. В электричках появятся туалеты с пеленальными столами, сенсорные экраны, места для людей с ограниченными возможностями.

С начала запуска МЦК прошло более 5,5 лет. Пассажиропоток кольца составляет свыше 550 тысяч человек ежедневно.