Москвичка перепутала квартиру и сообщила об ограблении.

В Москве девушка пришла домой и обнаружила, что из ее съемного жилья на улице Фонвизина грабители вынесли все вещи. Она сразу же вызвала на место полицию. Правоохранители очень быстро раскрыли «преступление»: женщина перепутала этаж и зашла в чужую квартиру, сообщает Telegram-канал «Baza».

33-летняя женщина возвращалась домой навеселе. Она вышла из лифта и попыталась открыть квартиру ключами, но они не подошли. Дверь оказалась открытой. Девушка вошла внутрь и увидела, что в квартире ничего нет. Она решила, что воры вытащили из дома всю мебель, кухню, сантехнику. На стенах даже не было обоев.

Женщина вызвала на место сотрудников полиции. Оказалось, что москвичка просто перепутала жилье и попала в чужую квартиру, в которой еще не успели сделать ремонт.