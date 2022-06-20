Мужчину зарезали на Кожевнической улице в Москве. Фото: МВД Медиа

Мужчина погиб в центре Москвы в результате конфликта, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Днем 19 июня в полицейский участок поступило сообщение о драке на Кожевнической улице. По словам заявителя, четверо мужчин избивали одного. При этом у одного из злоумышленников в руках был нож.

Правоохранители прибыли на место. Они обнаружили труп неизвестного мужчины средних лет с ножевыми ранениями в области печени.

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Ведется розыск преступника.