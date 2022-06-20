Задержан обвиняемый в убийстве мужчины на Кожевнической улице в Москве. Фото: Иван МАКЕЕВ

Обвиняемого в убийстве мужчины в центре Москвы задержали. Это 55-летний житель Оренбургской области. Он пытался покинуть территорию столичного региона, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Москве.

Как сообщал KP.RU, 19 июня мужчину зарезали на Кожевнической улице в Москве. Потерпевшему нанесли ножевое ранение в область печени. Он скончался на месте.

Задержанный признал вину. Он рассказал, что познакомился с погибшим на улице. Во время распития алкоголя в компании между мужчинами завязался конфликт. Обвиняемый вытащил нож и нанес потерпевшему ранение. После этого злоумышленник скрылся и избавился от орудия преступления.

Следователи нашли нож в ливневой канализации недалеко от места убийства. Назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.