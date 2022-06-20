Мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо» в Москве. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В центре Москвы мужчина устроил стрельбу в фудмолле «Депо», сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В дежурную часть поступило сообщение о стрельбе в фудмолле на Лесной улице. Сотрудники полиции прибыли на место и задержали двоих мужчин. Их доставили в отделение. Уточняется, что один из задержанных несколько раз выстрелил из травматического пистолета Grand Power Т-12. Никто из посетителей не пострадал.

Возбуждено уголовное делhttps://tass.ru/proisshestviya/14971387о о хулиганстве. Нарушителю грозит до семи лет лишения свободы или штраф в размере до одного миллиона рублей.