Фестиваль «Модная столица» проведут на площадках по всей Москве — Сергунина

Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы. Фото предоставлено пресс-службой аппарата мэра и правительства Москвы

С 20 по 26 июня в столице проходит первая Московская неделя моды. Одним из ее основных событий станет фестиваль «Модная столица». Как сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина, жители и гости города увидят театральные постановки, выставки, воркшопы, кинопоказы, концерты и многое другое.

«Фестиваль пройдет на 39 площадках. Это 34 традиционные локации “Московских сезонов” в разных округах столицы и пять парков. Гостей ждут показы и презентации отечественных брендов. На лекциях и паблик-токах участники обсудят развитие российской индустрии моды. Еще один проект — конкурс “Фешен-практикум”, в рамках которого студенты профильных учебных заведений будут работать под руководством профессионалов. В конце недели они представят публике свои коллекции, созданные вместе с наставниками», — рассказала Наталья Сергунина.

Заммэра поделилась некоторыми подробностями проекта «Фешен-практикум». О своём желании участвовать в нем заявили более сорока студентов вузов и колледжей. По решению жюри на конкурс прошли 15 человек. Им предстоит стажировка в командах известных московских дизайнеров, среди которых Алиса и Юля Рубан, Евгения Линович, Игорь Чапурин, Катя Добрякова и Артем Кривда. Выпускной показ молодых мастеров намечен на 25 июня.

Напомним, организатором Московской недели моды выступает Фонд моды при поддержке правительства Москвы. Всего оргкомитет принял около 900 заявок от участников из 79 городов России.

В афише фестиваля «Модная столица»:

- на главной площадке в парке «Зарядье» - показ коллекций порядка 120 российских брендов;

- на Тверской площади - индустриальный кластер, гости которого узнают о полном цикле производства одежды - от эскиза до пошива. Также планируется демонстрация моделей отечественных дизайнеров;

- на Тверском бульваре - маркет винтажных вещей и аксессуаров. Здесь также пройдут пленэры для желающих, занятия гимнастикой на свежем воздухе и модные показы. Для отдыха откроют лаундж-зону с пунктами обмена книгами и настольными играми;

- остальные бульвары в центре Москвы и парки устроят знакомство с модой прошлых эпох.

Кроме того, на разных площадках фестиваля по всему городу будут проводить творческие занятия, театральные постановки, кукольные спектакли, кинопоказы под открытым небом, а также готовить оригинальные полезные блюда.