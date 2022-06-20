Для жителей Митино построят многофункциональный центр

Митино на северо-западе становится комфортнее для жителей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичный район Митино на северо-западе становится комфортнее для жителей. В скором времени на улице Барышиха появится пятиэтажный многофункциональный центр. Как сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, участок площадью около гектара планируется выставить на торги. Это место не занято никакой застройкой. К тому же расположено недалеко от двух станций метро - «Пятницкое шоссе» и «Митино». Напомним, изменения в правила землепользования и застройки для этого участка ранее одобрил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Город предлагает построить здесь здание, в котором разместятся предприятия бытового обслуживания, офисы, магазины и кафе, - рассказала Княжевская. - Общая площадь сооружения - около 15 тысяч квадратных метров».

По ее словам, строительство такого насыщенного по наполнению центра позволит обеспечить запросы местных жителей, нуждающихся в небольших сервисах около дома. Помимо этого, в районе появятся дополнительные рабочие места. Вокруг здания проведут благоустройство, а также откроют парковки для персонала и посетителей комплекса. При дальнейшей разработке проекта станет известно, какими будут внутренние помещения и архитектурное решение будущего центра.