В лектории «Здоровая Москва» москвичам расскажут о правильном питании. Фото: мэрия Москвы

На главной сцене парка «Таганский» в субботу 25 июня пройдет третья бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва». На этот раз специалисты расскажут о правильном питании, сообщается на сайте столичной мэрии.

В беседе будут участвовать главный внештатный специалист диетолог Москвы Антонина Стародубцева и врач, заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра рентгенорадиологии Александр Дзидзария. Вести дискуссию будет телеведущая Анна Семенович.

С гостями будут говорить о пользе и вреде интервального голодания, строгого веганства, детокса и низкоуглеводных диет. Специалисты расскажут, дорого ли здоровое питание и нужно ли полностью отказываться от покупной еды. Также эксперты научат правильно выбирать продукты.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Лекторий «Здоровая Москва» - цикл из десяти образовательных лекций с психологами, врачами, диетологами, учеными и другими специалистами. Они беседуют с медийными личностями - телеведущими и актерами.