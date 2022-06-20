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Общество20 июня 2022 10:07

В лектории «Здоровая Москва» москвичам расскажут о правильном питании

Дискуссию будет вести телеведущая Анна Семенович
Юлия БЕЛОКОПЫТОВА
В лектории «Здоровая Москва» москвичам расскажут о правильном питании.

В лектории «Здоровая Москва» москвичам расскажут о правильном питании.

Фото: мэрия Москвы

На главной сцене парка «Таганский» в субботу 25 июня пройдет третья бесплатная дискуссия лектория «Здоровая Москва». На этот раз специалисты расскажут о правильном питании, сообщается на сайте столичной мэрии.

В беседе будут участвовать главный внештатный специалист диетолог Москвы Антонина Стародубцева и врач, заведующий отделением онкоурологии и онкогинекологии Российского научного центра рентгенорадиологии Александр Дзидзария. Вести дискуссию будет телеведущая Анна Семенович.

С гостями будут говорить о пользе и вреде интервального голодания, строгого веганства, детокса и низкоуглеводных диет. Специалисты расскажут, дорого ли здоровое питание и нужно ли полностью отказываться от покупной еды. Также эксперты научат правильно выбирать продукты.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация.

Лекторий «Здоровая Москва» - цикл из десяти образовательных лекций с психологами, врачами, диетологами, учеными и другими специалистами. Они беседуют с медийными личностями - телеведущими и актерами.