В Москве мальчик упал с самоката и застрял головой в заборе. Фото: МВД Медиа

В Москве полицейский помог мальчику, у которого голова застряла между железными прутьями ограды. В этом правоохранителю помог неравнодушный прохожий, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по столице.

Ребенок катался на электросамокате на улице Удальцова на западе Москвы. Он наехал на препятствие и неудачно упал. Его голова оказалась между прутьями забора. Мальчик был сильно напуган. Он получил травмы и нуждался в помощи врачей.

Уполномоченный полиции решил самостоятельно вытащить ребенка из «железного капкана». В этом ему помог прохожий мужчина. Совместными усилиями они отжали прутья ограды и освободили мальчика. После этого пострадавшего отвезли в больницу.

Мама мальчика встретилась с сотрудниками полиции. Она поблагодарила их за профессионализм и решительность.